TV Wiesbach Der TV Wiesbach schreibt Geschichte

Samstag, 14. September 2024: Dieses Datum wird in die Geschichte des TV Wiesbach eingehen. An diesem Tag tritt erstmals eine Volleyball-Mannschaft des Vereins zu einem Regionalliga-Spiel an – die Männer sind als Aufsteiger in die Regionalliga Südwest um 20 Uhr in der Sporthalle des Otto-Schott-Gymnasiums Mainz bei der TGM Mainz-Gonsenheim zu Gast.