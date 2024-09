TV Wiesbach Ein geschichtsträchtiger Erfolg

Am Wochenende ist der TV Wiesbach spielfrei, ehe auf den Aufsteiger ein hartes Wochenende zukommt. Der Liga-Neuling gastiert am Samstag, 28. September, um 19 Uhr beim SSC Vellmar. Und einen Tag später steht um 16.30 Uhr in Ensdorf das Saarlandpokal-Finale gegen den Oberligisten VSG Saarlouis auf dem Programm. „Dass wir jetzt erst mal frei haben, ist gar nicht so schlecht. So können wir im Training weiter daran arbeiten, fitter zu werden und zudem taktische Sachen einzustudieren. Außerdem können sich die angeschlagenen Spieler in Ruhe erholen“, erklärt Betz.