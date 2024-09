TV Walpershofen TV Walpershofen: Mit mehr Erfahrung weniger zittern

In der Vorbereitung feilte das Duo mit der Mannschaft vor allem an der Annahme und der Abwehr. „In diesen Bereichen waren wir letzte Saison nicht in allen Spielen Regionalliga-tauglich“, gibt Bennoit zu, der fünf Neuzugänge begrüßen durfte. Neu sind Libero Alessandro Muto und dessen Bruder Riccardo Muto. Beide sind von Verbandsligist TV Klarenthal gekommen. Mittelblocker Tobias Romann kam von Rheinland-Pfalz-Ligist SG Westpfalz. Angreifer Timo Ringle ist aus der zweiten Mannschaft in den Regionalliga-Kader ausgerückt. Der 17-jährige Außenangreifer Grischa Veit hat ein Doppelspielrecht. Er soll sich im Training weiterentwickeln, aber vorwiegend bei seinem Heimatverein TV Losheim in der Oberliga spielen. Nicht mehr zum Regionalliga-Aufgebot gehören Zuspieler Daniel Bauer, der kürzertreten will und in der zweiten Mannschaft spielen wird. Auch Mittelblocker Carsten Trenz, der sich einen Kreuzbandriss zuzog, will in der Reserve ans Netz gehen. Libero Maximilian Zawadzki legt eine Pause ein.