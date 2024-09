TV Losheim Am Stolz kann die Niederlage nicht kratzen

Mit Spielern an seiner Seite, die teils noch nicht geboren waren, als er selbst zum ersten Mal für den TV Losheim auflief, stand Eric Beining am Samstag in der Dr. Röder-Halle in Losheim auf dem Volleyball-Feld. Der Anlass war ein ganz besonderer. Der Kapitän führte seine Mannschaft nach 34 Jahren Oberliga-Abstinenz zum ersten Mal wieder in einer überregionalen Liga aufs Feld. Dass gegen Titelkandidat TV Bad Salzig am Ende eine 1:3-Niederlage (17:25 10:25 25:21 18:25) heraussprang, geriet bei der Heim-Premiere des Aufsteigers fast in den Hintergrund. „Es war ein geiles Gefühl. Die Fans haben uns getragen“, fasst der Kapitän einen aus Losheimer Sicht weitgehend wunderbaren Samstagabend zusammen.