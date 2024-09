TV Limbach Ein Australier soll’s richten

Es geht wieder los – und das gleich so richtig heftig: Denn der TV Limbach startet mit vier Auswärtsspielen in Serie in die Saison der Tischtennis-Regionalliga Südwest. An diesem Samstag, 14. September, spielen die Limbacher zum Auftakt um 18 Uhr beim FSV Mainz 05 II. „Die Mainzer haben sich in der Relegation gerade so vor dem Abstieg gerettet. Ich gehe davon aus, dass sie auch dieses Mal zu den Kandidaten zählen, die auf der Hut sein müssen. Sie konnten sich nicht verstärken, treten mit dem gleichen Kader an“, sagt Limbachs Mannschaftsführer Christian Schleppi. Er sieht in dieser Spielzeit keine Übermannschaft wie den ASV Grünwettersbach II, der ohne Niederlage mit 35:1 Punkten vor dem VfR Birkmannsweiler Meister wurde, der 28:8 Zähler auf seinem Konto hatte.