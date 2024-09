TV Lebach Eine Mira fehlt und eine Mira glänzt beim TV Lebach

Die eine Mira fehlte aus einem erfreulichen Grund, die andere glänzte bei ihrer Rückkehr an alte Wirkungsstätte: Beim klaren 3:0-Heimerfolg der Volleyballerinnen des TV Lebach am Samstag zum Saisonauftakt gegen den TSV Speyer wurde Rückkehrerin Mira Weber (kam vom Zweitligisten Volleys Borken) zur „wertvollsten Spielerin“ gekürt. Namensvetterin Mira Bohlen, die vom Zweitligisten SSC Freisen nach Lebach zurückgekehrt ist, fehlte dagegen. Sie stand wenige Stunden zuvor mit der deutschen Nationalmannschaft im Finale der Polizei-Europameisterschaft in Saarbrücken. Bohlen gewann mit ihrem Team in einem dramatischen Endspiel gegen Finnland mit 3:2. Der Tie-Break endete 16:14.