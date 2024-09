Drei, zwei - eins Vizemeister TV Lebach will jetzt den Titel

„Nach drei und zwei sollte jetzt logischerweise eins kommen“, sagt Karina Leuck, die Trainerin der Regionalliga-Volleyballerinnen des TV Lebach lachend. Was die Übungsleiterin damit meint: Nach einem dritten Platz in der Saison 2022/23 und der Vizemeisterschaft in der vergangenen Runde wollen die Theelstädterinnen in der an diesem Samstag beginnenden neuen Spielzeit Meister werden.