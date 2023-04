Handball-Oberliga Der Titel ist zu „99 Prozent“ in trockenen Tüchern

Der TV Homburg steht vor der Meisterschaft in der Handball-Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar. Gegen die HSG Rhein-Nahe Bingen setzte sich der Tabellenführer am Samstag mit 32:26 (13:13) durch und feierte den 25. Saisonsieg. Sein Vorsprung auf den Oberliga-Zweiten, die Sportfreunde Budenheim, beträgt vier Spieltage vor Schluss fünf Punkte. Schon am kommenden Wochenende könnten die Saarländer im Falle eines eigenen Sieges und eines Budenheimer Patzers als Meister feststehen.