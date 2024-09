TV Homburg „Das sah schon ganz gut aus“

Es war ein Auftakt, wie sie ihn sich erhofft und ein stückweit auch erwartet hatten: Mit dem 34:17 (16:10)-Heimsieg gegen den TV Nieder-Olm feierten die Handballer des TV Homburg am Samstag einen erfolgreichen Start in die Regionalliga-Saison, an deren Ende die Rückkehr in die 3. Liga stehen soll. „Wir haben seriös gespielt und mit der frühen 5:1-Führung gut angefangen“, sagte Torwart Patrick Schulz zufrieden zur Partie vor etwa 200 Zuschauern in der Robert-Bosch-Halle.