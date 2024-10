TV Homburg Ein sehr teuer erkaufter Sieg

„Es war leider ein sehr teuer erkaufter Sieg“, blickt der sportliche Leiter Jörg Ecker zurück auf das Heimspiel des Handball-Regionalligisten TV Homburg am Samstag gegen die HSG Rhein-Nahe Bingen. Beim 39:36 (21:17)-Erfolg verletzte sich Robin Egelhof. Er erlitt einen Mittelhandbruch an der linken Wurfhand und fällt sechs bis acht Wochen aus. Nachdem sich bei der 23:29-Niederlage zuvor beim HV Vallendar Marvin Mebus (Kreuzband-Riss und Meniskus-Anriss) bereits eine schwere Verletzung zugezogen hat, die für den Linkshänder das Saison-Aus bedeutet, ist der Ausfall von Egelhof der nächste Rückschlag für die Mannschaft von Pedro Vieira. „Das trifft uns hart – aber so ist der Sport“, sagt der Trainer: „Wir haben sowieso ein kleines Team. Trotzdem habe ich Vertrauen in uns. Wir werden weiter unsere Arbeit machen und unser Bestes geben.“