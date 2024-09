TV Holz Eine Nationalspielerin für den TV Holz

Ein Zittern um den Ligaverbleib soll es für den TV Holz diese Saison in der 2. Volleyball-Liga Süd nicht geben. „Das Ziel heißt Konstanz. Dann sollte ein Platz im Mittelfeld samt Blick nach oben für uns möglich sein“, sagt Geschäftsführer Steven Weber vor dem Auftaktspiel an diesem Samstag um 19 Uhr in der Multifunktionshalle am Sportcampus in Saarbrücken gegen die TG Bad Soden. In der vergangenen Runde kämpfte der TV Holz lange gegen den Abstieg. Damals fehlte vor allem in der ersten Saisonhälfte diese Konstanz. Am Ende jubelten die Holzerinnen aber doch über den Ligaverbleib mit fünf Zählern Vorsprung vor dem MTV Ludwigsburg, der den ersten Abstiegsplatz belegte.