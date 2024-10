TuS Brotdorf Nicht gewonnen, aber hoch zufrieden

Frust, Ärger und Enttäuschung: Eine Punkteteilung in der Seffersbachhalle machte die Handballer des TuS Brotdorf bei ihrem Saisonauftakt gegen den HC Schmelz (22:22) alles andere als glücklich. Doch wie weit die Gefühlslage bei einem ähnlichen Ausgang einer Partie auseinanderliegen kann, zeigte sich am Sonntag. Gegen den HC St. Ingbert-Hassel, den vielleicht größten Meisterschaftsfavoriten in der Oberliga Saar, erkämpfte sich der TuS vor etwa 150 begeisterten Zuschauern ein 31:31 (16:14). Und feierte diesmal das Unentschieden.