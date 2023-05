Saarland Trofeo Eine gut gefüllte „Energietasche“ ist Pflicht

Vergangene Woche wurden im Kulturhaus in Gersheim die Strecke – und die Wertungstrikots der diesjährigen Trofeo vorgestellt. Die Trofeo – eines der wichtigsten Juniorenradrennen der Welt – beginnt am 8. Juni in Neunkirchen und führt wieder in weiten Teilen durch die Saarpfalz.

Foto: David Benedyczuk