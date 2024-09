Triathlon-Saarlandmeisterschaft Wenn sich die Verfolger kurz verfahren

Die Hitze am Sonntag lockt die Badegäste früh zur Abkühlung ins Strandbad an den Bostalsee. Und doch sind sie nicht die ersten. Im 22,1 Grad warmen Wasser sind bereits einige Menschen im See – in Neopren-Anzügen und mit orangenen oder gelben Badekappen. Aber für die geht es nicht ums Planschen. Der Teilnehmerpulk zappelt im Wasser stehend ungeduldig und wartet auf den Startschuss. Dann knallt es – und zum zwölften Mal startet der Triathlon-Wettbewerb Top-Race Germany. Die Distanz von 1500 Metern im Wasser legt Sven Gatz (LAZ Saarbrücken) als Zweitschnellster in einer Zeit von 21:09 Minuten zurück. Ist er ein weiterer Anwärter auf die Saarlandmeisterschaft über die Olympische Distanz (1500 Meter Schwimmen, 36,4 Kilometer Radfahren, zehn Kilometer Laufen)? Das ambitionierte Trio Florian Weyerhäuser (LAZ Saarbrücken), Yves Becker (LC DJK Erbach), Daniel Weber (LLG Wustweiler) kommt mit mehr als einer Minute Rückstand in die Wechselzone und schwingt sich dann zur Verfolgung aufs Rad. Und dort gibt vor allem Weyerhäuser Gas. „Schwimmen war bei mir ganz gut – und beim Radfahren konnte ich einen Vorsprung herausfahren“, sagt der Vorjahreszweite Weyerhäuser hinterher. Auf der Radstrecke holte er seinem Vereinskameraden Gatz mehr als eine Minute ab. Dagegen verpasste eine rasende Gruppe um Becker und Weber die Einfahrt zur Wechselzone auf der Landessstraße 325. Die Folge: Vollbremsung, Stillstand und Zeitverlust auf die beiden führenden Saarbrücker.