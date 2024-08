SC Halberg Besch/FC Rastpfuhl Der Trainer ist ungeschlagen, seine Mannschaft nicht

Der zweite Grund: In einigen Übungseinheiten und in vier der sieben Spiele fehlte auch Erhardt, der mit einer fiebrigen Bronchitis bis vor Kurzem flach lag. „Dass ich drei Wochen krankheitsbedingt ausgefallen bin, war natürlich auch nicht so optimal“, erläutert der Trainer. „Wenn man so will, bin ich der Einzige von uns, der noch ungeschlagen ist“, ergänzt er lachend.