Top Race Weniger Wettbewerbe, mehr Teilnehmer

Das Dutzend ist voll: An diesem Sonntag absolvieren die Triathleten zum zwölften Mal ihren Dreikampf beim Top-Race Germany am Bostalsee. Mit 520 Ausdauersportlern – 80 mehr als im vergangenen Jahr – weist die Veranstaltung die beste Teilnehmerzahl der vergangenen Jahre auf. Dies ist umso bemerkenswerter, weil Organisator Oliver Ogrizek den Wettbewerb über die Langdistanz (1900 Meter Schwimmen, 75 Kilometer Radfahren und 15 Kilometer Laufen) aus dem Programm gestrichen hat. „Dafür hatten wir zuletzt nur etwa 60 Teilnehmer – und für diese geringe Anzahl an Startern war der Aufwand zu groß. Rund 100 Helfer hätten bei der Langdistanz zwei Stunden länger an der Strecke stehen müssen“, erklärt Ogrizek.