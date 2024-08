Tischkicker-Turnier in Saarbrücken Fast 1000 Spieler geben sich den Kick

Die Leonhart-World-Series, das weltweit wichtigste Tischfußball-Turnier am von Xaver Leonhart in den 1950er Jahren entwickelten Tischfabrikat, fand seit 2016 jährlich in St. Wendel statt. Beim Debüt im Saarland waren damals schon 470 Spieler aus aller Welt dabei. Weil die Ausmaße inzwischen aber immer größere Dimensionen erreichen, zieht das Turnier nach Saarbrücken um.