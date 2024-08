August-Pferderennen in Güdingen Hammer-Hansen schlägt auch in Güdingen zu

Saarbrücken · Pferdesport-Fans haben Mariä Himmelfahrt immer fest im Blick. Denn dann findet das August-Rennen in Güdingen statt. Doch in diesem Jahr gingen die Pferde erst am Freitag an den Start – wegen eines Wettanbieters.

22.08.2024 , 10:07 Uhr

Beim Augustrennen auf der Rennbahn in Güdingen gewann Derby-Sieger Thore Hammer-Hansen auf Wallem (hier noch an Position vier) das Hauptrennen. Das Preisgeld für den Lauf betrug 11 500 Euro Foto: Thomas Wieck

Von David Benedyczuk