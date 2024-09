Pferdesport Thielen verpasst beim Großen Preis des Saarlandes den Sieg knapp

Das Reitturnier „Pferd & Mensch“ des RFV Illtal und des Gestüts Welvert in St. Wendel markierte mit 720 Starts an vier Tagen und der Austragung des Großen Preises der Ministerpräsidentin einmal mehr den Höhepunkt der saarländischen Pferdesportsaison. Mit internationalen Erfolgen dekorierten Reiter wie die aus Baden-Württemberg angereisten Benjamin Wulschner (RFV Schwetzingen) und Tina Deuerer (RV Eppelheim) ließen es sich nicht nehmen, mit ihren Pferden in St. Wendel an den Start zu gehen.