TZ DJK Sulzbachtal Wenn Schläger und Ball sogar im Traum rufen

Fetzige Musik läuft in der Tennis-Halle in Sulzbach. Milan Hoferichter bewegt sich dazu elegant und im Rhythmus am Netz. Eine Vorhandbewegung ohne Ball und nur mit dem Schläger, zwei Sidesteps. Es folgt die Rückhandbewegung, wieder zwei Sidesteps. Und es folgt ein Volleyschlag am Netz. Nach den letzten beiden Sidesteps kommt mit dem Überkopf-Schmetterball die letzte Bewegung. Nach der Demonstration ihres Trainers sind 30 Kinder und Jugendliche an der Reihe, die mit Hoferichter in der Halle Luft-Tennis zur Musik spielen – ein atemberaubendes Bild, das einer Choreographie eines Musicals ähnelt.