SV Wallerfangen Wallerfangen schaltet jetzt in den „Überlebens-Modus“

Diesem Spiel fiebern alle entgegen: Am Sonntag um 15.30 Uhr empfängt der SV Wallerfangen in der Fußball-Verbandsliga die FSG Bous. „Da ist schon eine gewisse Rivalität da, denn Bous ist nach den SF Rehlingen-Fremersdorf der Gegner, der am kürzesten von uns entfernt ist“, sagt der neue SV Trainer Alexander Zimmer und ergänzt lachend. „Es ist aufgrund der räumlichen Nähe auch oft so, dass beide Vereine bei der Suche nach Neuzugängen mit denselben Spielern sprechen.“