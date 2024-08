SV Überroth Der direkte Wiederaufstieg ist kein Thema

Überroth · Mit einem neuen Trainer sind die Fußballer von Landesliga-Absteiger SV Überroth in die neue Saison in der Bezirksliga Blies/Nahe gestartet. Maximilian Alt, zuvor schon als Torwart-Trainer und Mitglied im Sportvorstand bei dem Verein tätig, hat in der Sommerpause das Übungsleiter-Amt von Björn Tarillon übernommen.

22.08.2024 , 12:47 Uhr

Maximilian Alt Foto: Krotten Foto: Krotten