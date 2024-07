SV Schwarzenbach Vizemeister trifft auf Absteiger aus der Saarlandliga

Auf Vizemeister SV Schwarzenbach wartet in der Fußball-Verbandsliga Nord-Ost zum Saisonauftakt gleich ein schwerer Brocken. Die Mannschaft des Trainerduos Max Murr und Marin Dujmovic wird am ersten Spieltag in der Partie gegen Saarlandliga-Absteiger SV Bliesmengen-Bolchen auf Herz und Nieren geprüft. „Das ist ein richtig starker Gegner, der Ambitionen hat, gleich wieder unsere Klasse nach oben zu verlassen“, sagt Murr.