SV Rohrbach Am Ende soll ein Platz im Mittelfeld stehen

Neu in den Königswiesen mit dabei ist der auf der Sechserposition oder in der Innenverteidigung einsetzbare Edwin Morlang vom Bezirksligisten FC Neuweiler. Morlang hatte früher bei der SV Elversberg in der Jugend gespielt und sei ein körperlich robuster Akteur. Außerdem fanden bereits in der vergangenen Winterpause drei junge Spieler der DJK St. Ingbert den Weg nach Rohrbach, die nun spielberechtigt sind. Luca Lauer ist für die Außenbahn oder den Angriff vorgesehen. Alex Lenschmidt ist ein Linksverteidiger. Hinzu kommt der defensive Mittelfeldspieler Nils Zimmermann. Aktuell vom gleichen Verein noch mit dazugestoßen ist Innenverteidiger Till Oetting. Und Schlussmann Luca Rosenberger von den eigenen A-Junioren darf noch eine Saison lang im Nachwuchsbereich mitwirken, soll aber bereits jetzt an die Aktiven herangeführt werden.