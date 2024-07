SV Merchweiler „Es wird brutal schwer für uns“

Der SV Merchweiler startet an diesem Samstag, 27. Juli, um 16 Uhr mit dem Heimspiel gegen die SG Mettlach-Merzig in seine zweite Saarlandliga-Saison. Am letzten Spieltag der vergangenen Runde kassierte er in Mettlach eine 1:8-Klatsche. Trainer Björn Klos, der mit seiner Mannschaft in der vergangenen Spielzeit als bester Aufsteiger Rang elf belegte, sagt zum Saisonziel: „Wir wissen, dass wir von Anfang an gegen den Abstieg spielen. Es wird brutal schwer für uns.“ Der 40-Jährige erklärt: „Zum einen, weil eine Einschätzung der Qualität meiner Mannschaft für mich derzeit schwer ist. Zum anderen, weil ich viel überlegen muss, wenn ich versuche, drei Mannschaften zu finden, die hinter uns bleiben könnten.“ Zu dieser Einschätzung trägt bei Klos die Tatsache bei, dass er mit dem FC Rastpfuhl und dem SC Halberg Brebach zwei der drei Aufsteiger sehr stark findet. Beide haben sich mit erfahrenen Spielern verstärkt.