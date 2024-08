SV Merchweiler Wiedergutmachung gelingt nur teilweise

Die erste Enttäuschung haben sie gut verdaut: Nachdem der SV Merchweiler mit drei Siegen hervorragend in die Saison der Fußball-Saarlandliga gestartet war, kassierte er am Samstag beim FC Palatia Limbach mit dem 2:4 seine erste Niederlage (wir berichteten). Diese wollte die Mannschaft von Trainer Björn Klos am Mittwoch im Heimspiel gegen den TuS Herrensohr vergessen machen. Das gelang nur teilweise. Vor 130 Zuschauern gab es ein 1:1 (1:1).