SV Merchweiler Spitzenreiter verspielt Rang eins

Am Mittwoch fehlte Christian Houy dem Fußball-Saarlandligisten SC Reisbach bei der 2:3-Niederlage im Nachholspiel beim FC Rastpfuhl berufsbedingt. Am Sonntag war der Routinier im Top-Spiel beim Spitzenreiter SV Merchweiler wieder dabei – und rettete seiner Mannschaft mit einem Tor in der 93. Minute einen Punkt. Die Gäste lagen vor 320 Zuschauern mit 0:1 zurück, als es einen Freistoß für sie gab. Der wurde abgewehrt, doch der Ball landete bei Nicola Cortese. Er flankte vor das Tor, wo Houy die Kugel mit einer Kopfball-Bogenlampe zum 1:1-Endstand ins Netz beförderte.