SV Merchweiler Remis gegen den Spitzenreiter

Der eine Trainer war zufrieden, der andere nicht ganz: Nach dem 1:1 (1:1) am Mittwoch in der Fußball-Saarlandliga zwischen dem SV Merchweiler und Spitzenreiter FSV Jägersburg meinte der Trainer der Gastgeber, Björn Klos: „In den ersten zehn Minuten hatten wir ein wenig Glück, danach haben wir aber sehr gut dagegengehalten.“ Sein Fazit: „Für uns ist das ein absoluter Punktgewinn, und wir bleiben damit zu Hause ungeschlagen.“ In sieben Heimspielen gelangen seiner Mannschaft drei Siege und vier Unentschieden. Zuletzt gab es drei Remis in Folge. In der Tabelle kletterte die Mannschaft, die vor der Saison als Abstiegskandidat galt, vom achten auf den siebten Platz.