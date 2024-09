SV Merchweiler Der stille Abschied eines Aufstiegshelden

Wenn der SV Merchweiler an diesem Sonntag um 15.30 Uhr in der Fußball-Saarlandliga den FC Rastpfuhl empfängt, wird Marcel Zenner dabei sein. Allerdings nicht auf dem Feld, sondern als Zuschauer. „Ich gehe die meisten Spiele schauen“, sagt der 30-Jährige. Dabei würde er viel lieber für seinen Heimatverein in der Saarlandliga auf dem Feld stehen. Denn dass der SV Merchweiler 2023 nach achtjähriger Abstinenz in die Saarlandliga zurückkehrte, daran hatte Zenner großen Anteil.