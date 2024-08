SV Merchweiler Der Traumstart des SV Merchweiler ist perfekt

Mit neun Punkten aus drei Saisonspielen ist der SV Merchweiler Tabellenzweiter in der Fußball-Saarlandliga hinter dem punktgleichen SC Reisbach – und das ist mehr als überraschend. „Es wird brutal schwer für uns“, hatte Björn Klos vor dem Saisonstart gesagt (wir berichteten). Der Trainer ging – und geht immer noch – davon aus, dass seine Mannschaft um den Ligaverbleib kämpft. Doch mit dem 1:0 (0:0)-Heimsieg am Sonntag vor 325 Zuschauern gegen Borussia Neunkirchen ist sie nun perfekt gut gestartet. „Wir haben mehr Punkte, als wir uns erhofft haben“, sagte Klos nach dem Sieg gegen seinen Ex-Club, wo er bis Sommer 2022 auf der Trainerbank saß. Aber was war der Schlüssel zu dem glänzenden Start? „Wir haben in allen drei Partien nur ganz wenige Chancen des Gegners zugelassen. Auch gegen Neunkirchen haben wir mit viel Fleiß und Arbeit sehr gut verteidigt“, analysierte der 40-Jährige.