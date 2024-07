SV Preußen Merchweiler Ein „Kurzarbeiter“ lässt die Preußen jubeln

Es läuft die 83. Minute im Spiel der Fußball-Saarlandliga zwischen dem SV Preußen Merchweiler und der SG Mettlach-Merzig: Lukas Pirron setzt sich an der Strafraumgrenze durch und zieht wuchtig ab. Mettlach-Merzigs Torwart Damir Becker hechtet Richtung rechtes Eck, kommt aber nicht an den Ball. Doch er hat Glück. Der Schuss geht nicht ins Tor, der Ball klatscht an den Pfosten. Wäre das Leder drin gewesen, hätte Pirron einen Hattrick binnen kürzester Zeit erzielt. Dem 30-Jährigen war in der 74. Minute das 2:1 für die Gastgeber gelungen. Und 120 Sekunden danach erzielte er den Treffer zum 3:1 (1:1)-Endstand. „Dass der Pfostenschuss nicht drin war, ist nicht schlimm. Ein Hattrick wäre vielleicht des Guten etwas zu viel gewesen“, erklärte er grinsend.