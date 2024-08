Landesliga Ost Der Aufsteiger ist mit dem Auftakt sehr zufrieden

„Wir sind als Aufsteiger mit diesem Auftakt sehr zufrieden. Wir wollen am Ende unter den ersten vier bis fünf Mannschaften stehen“, sagt Stürmer Norman Schmitt. Sein Titelfavorit ist der SV Kirrberg, gefolgt vom aktuellen Tabellenzweiten SC Blieskastel-Lautzkirchen. Die Konkurrenz zählt aber auch den SV Kirkel, der am Sonntag um 15 Uhr den Spitzenreiter SG Erbach erwartet, als Mitfavorit auf den Aufstieg. Dies liegt an erfahrenen Spielern in Reihen des Aufsteigers: So können Spielertrainer Florian Weber und Robin Vogtland Regionalliga-Erfahrung vorweisen. Und es liegt daran, dass der SV Kirkel in der vergangenen Saison mit 91 Punkten Meister in der Bezirksliga Ost wurde - mit 15 Zählern Vorsprung auf den FC Viktoria St. Ingbert, der als Vizemeister ebenfalls aufsteigen durfte.