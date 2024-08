SV Hasborn Wenn Krames trifft, hat Hasborn gute Karten

Hasborn · Zwei seiner drei Heimspiele hat Fußball-Saarlandligist SV Hasborn in dieser Saison gewonnen. In beiden gelang Laurin Krames ein Tor. An diesem Samstag erwartet der 20-Jährige mit seinem Team Schlusslicht Homburg II zum Kirmesspiel.

22.08.2024 , 12:41 Uhr

Laurin Krames (hinten rechts) trifft im Spiel gegen Halberg Brebach zum 1:0 für den SV Hasborn. Gäste-Torwart Lukas Gehring streckt sich vergeblich.Am Ende feierte Hasborn einen klaren 4:1-Erfolg. Foto: Philipp Semmler

Von Philipp Semmler