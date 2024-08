Fußball-Verbandsliga Nord-Ost SV Bliesmengen-Bolchen nach Sieg an Tabellenspitze

Paul Degott strahlte am Sonntagabend zufrieden. Der in der Offensive vielseitig einsetzbare Spieler des Fußball-Verbandsligisten SV Bliesmengen-Bolchen war beim 4:0 (2:0)-Heimsieg des neuen Spitzenreiters gegen den Tabellenelften FC Hertha Wiesbach II in der 66. Minute für Mittelstürmer Jannik Bergmann eingewechselt worden. Zu diesem Zeitpunkt stand es 2:0 für die Gastgeber – Jonas Stark hatte per Distanzschuss das 1:0 erzielt (22. Minute), ehe Bergmann auf Vorarbeit von Marius Bauer nachlegte (29.).