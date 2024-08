SV Bliesmengen-Bolchen Mengens Fußballer geben an der Kirb Gas

In Bliesmengen-Bolchen wird an diesem Wochenende die Kirb gefeiert – und zur guten Stimmung im Dorf wollen auch die drei Aktivenmannschaften des SV Bliesmengen-Bolchen beitragen. Mit Siegen. Der Saisonstart hätte sowohl für die erste (Verbandsliga Nord-Ost) als auch die zweite Mannschaft (Bezirksliga Ost) als jeweils aktueller Tabellenführer nicht besser verlaufen können. Und die nicht aufstiegsberechtigte dritte Mannschaft belegt nach drei Spieltagen mit sechs Punkten in der Kreisliga B Ost Rang fünf.