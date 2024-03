Fußball-Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar Vorsitzender des SV Auersmacher tritt zurück – am Samstag kommt der FC Bitburg

Am Samstag, 2. März, startet der SV Auersmacher mit einem Heimspiel in die restlichen 14 Spiele in der Fußball-Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar. Um 15.30 Uhr Uhr empfangen die Grün-Weißen den FC Bitburg auf dem Kunstrasen in Auersmacher.