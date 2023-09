Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar SV Auersmacher verliert nächstes Heimspiel – vier Spiele ohne Sieg

Es läuft nicht mehr beim SV Auersmacher. An diesem Samstag,23. September, blieb die Mannschaft von Interims-Trainer Jörn Birster zum vierten Mal in Folge ohne Sieg. Gegen den Absteiger aus der Regionalliga Südwest, Rot-Weiß Koblenz, kassierte der SVA eine bittere 0:1-Niederlage. „Die Art und Weise, wie wir spielen, ist in Ordnung. Das Problem ist, dass wir vorne zur Zeit nicht treffen und immer mindestens einen Fehler drin haben, der zu einem Gegentor führt“, so Jörn Birster nach dem Spiel.