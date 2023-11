3:1 beim Tabellenzweiten SV Auersmacher gewinnt in Pirmasens und startet Kirmes-Party

Das große Kirmes-Wochenende in Auersmacher hat am Freitagabend in Pirmasens begonnen. Der SV Auersmacher hat in der Fußball-Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar überraschend deutlich mit 3:1 beim Tabellenzweiten FK Pirmasens gewonnen. „Wenn wir unsere Chancen konsequenter nutzen, können wir noch höher gewinnen. Ich bin richtig stolz darauf, was die Jungs heute geleistet haben“, sagte Interims-Trainer Jörn Birster nach dem Spiel.