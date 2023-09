Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar 4:4! SV Auersmacher holt mit viel Dusel einen Punkt in Baumholder

Vor 350 Zuschauer im Brühlstadion in Baumholder lief für den Auersmacher von Beginn an nicht viel zusammen. Die Mannschaft von Interims-Trainer Jörn Birster leistet sich vor allem in der eigenen Hälfte zu viele individuelle Fehler. Felix Ruppenthal schoss den VfR in der 15. Minute mit 1:0 in Führung, Auersmachers Marius Schley musste in der 22. Minute den Ball auf der Torlinie klären und nach gut einer halben Stunde bekam Baumholder wegen angeblicher Abseitsstellung ein Tor nicht anerkannt.