Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar Auch nicht beim Tabellenschlusslicht – SV Auersmacher kann nicht mehr gewinnen

Der SV Auersmacher bleibt auch im fünften Spiel in Folge ohne Sieg (drei Niederlagen, zwei Unentschieden). Am Freitagabend verlor das Team von Interims-Trainer Jörn Birster mit 0:2 beim Tabellenletzten Cosmos Koblenz. Vor nur knapp 80 Zuschauern im Koblenzer Oberwerth-Stadion begann das Spiel zwischen dem in den letzten Wochen abschluss-schwachen SV Auersmacher und dem heimischen Tabellenschlusslicht ziemlich zerfahren.