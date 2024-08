Supermoto-Rennen in St. Wendel Wie sich St. Wendel auf die WM-Piloten vorbereitet

Seit zehn Tagen ist Hartmut Gisch, der beim ADAC Saarland für die Infrastruktur zuständig ist, mit seinem Team im Park im Einsatz. „Für den Aufbau brauchen wir 14 Tage, der Rückbau dauert eine Woche“, erzählt Gisch. Am Dienstag hat er Unterstützung von der St. Wendeler Stadtverwaltung bekommen. Deren Mitarbeiter kappen die Äste an den Eichen entlang der Tholeyerstraße und verpassen den Bäumen einen Fassonschnitt. „Dadurch können die Zuschauer von der gegenüberliegenden Straßenseite besser das Renngeschehen verfolgen“, erklärt Gisch. Die Gerüstbaufirma Reiter aus Oberthal rückt mit fünf Mann an. „Wir bauen eine Schlauchbrücke“, teilt Marco Reiter mit. Diese dient dazu, um die Schläuche über die Zufahrt zum Golfpark zu legen. „Wir haben eine lichte Durchfahrtshöhe von 4.50 Meter“, so Reiter. Die Schlauchbrücke sei wichtig für die Wasserversorgung. „Bei dem derzeitigen Wetter müssen wir das Off-Road-Gelände regelmäßig bewässern – und bei Regen den Dreck auf dem Asphalt abspritzen“, sagt Gisch. Gut 30 große und kleinere Schläuche liegen an den drei Renntagen verteilt auf den Geländeabschnitt.