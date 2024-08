Supermoto-Rennen in St. Wendel Ein 14-Jähriger gibt so richtig Gas

Es gibt zwei Orte im Zuhause von Paul Müller in Pfeffelbach, die ihn besonders stolz machen und seine bisherige Karriere perfekt beschreiben: Der eine Ort ist die Garage. Hier stehen die Motorräder drin, hier wird geschraubt und gewerkelt, was das Zeug hält. Schon mit sechs Jahren half der kleine Paul seinem Vater, die Motorräder zu reparieren. Nicht ganz überraschend: Die Liebe für das Motorradfahren oder das Zweirad-Fahren generell begann schon in ganz jungen Jahren. Im Alter von zwei Jahren brauchte Müller bereits keine Stützräder am Fahrrad. Viele Kinder fahren in diesem Alter noch nicht einmal mit Stützrädern.