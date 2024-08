Fußball-Landesliga Wieso eine Nullnummer Freude bereitet

Pachtens neuer Spielertrainer Dennis Staub (rechts) hat im Trikot des FV Siersburg in der Verbandsliga gespielt – hier 2015 im Duell mit Matthias Schäfer vom FSV Hemmersdorf, für den er ebenso in der Verbandsliga am Ball war. Beim 2:1-Sieg damals trug sich Defensivspieler Staub in die Torschützenliste ein.

Foto: rup