Spvgg. Quierschied Die Spvgg. Quierschied startet besser als in ihrer Meister-Saison

Fünf von neun möglichen Zählern hat Fußball-Saarlandligist Spvgg. Quierschied aus den ersten drei Saisonspielen geholt. Nach dem 2:2 bei Saar 05 Saarbrücken und dem 1:1 zu Hause gegen die DJK Ballweiler-Wecklingen gab es am Sonntag einen 3:1-Heimsieg gegen die SG Mettlach-Merzig. Die Bilanz ist nicht überragend, aber in Ordnung, findet Trainer Thomas Bettinger. „Mit der Punktausbeute bin ich gar nicht so unzufrieden“, sagt der 49-Jährige: „Es ist aber auch klar, dass wir noch besseren Fußball spielen können.“