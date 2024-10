Sommerbiathlon Mit letzter Kraft zur Medaille

Bei den deutschen Meisterschaften im Sommerbiathlon in Schmallenberg-Jagdhaus in Nordrhein-Westfalen hat sich Tobias Reichert aus Eppelborn sowohl im Sprint als auch im Massenstart den Vizemeister-Titel gesichert. Zum Auftakt verpasste der 21-Jährige vom Biathlon-Team Saarland im Staffelrennen mit den Brüdern Luca und Jean-Luc Diehl mit Platz vier noch knapp eine Medaille. Beim Massenstart einen Tag später lief er dann von Beginn an vorne mit und lag nach zwei fehlerfreien Liegendschießen zwischenzeitlich sogar in Führung. Nach insgesamt drei Schießfehlern in den beiden stehenden Schießeinlagen musste er zwar den späteren Sieger Paul Pfauch (SV Frankenhain) ziehen lassen, konnte sich auf der Schlussrunde jedoch die Silbermedaille sichern. Mit Sammy Schu vom Schützenverein Hubertus Hofeld landete noch ein weiterer Saarländer in den Top 5.