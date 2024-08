Beachtennis-Open Der große Traum ist nur zwei Siege entfernt

Die Beachtennis-Oase mitten in Saarlouis präsentiert sich in ihrer ganzen Pracht: Schon zu Wochenbeginn wurden bei den Open in der Kreisstadt fleißig die Schläger geschwungen – und das wird auch bis Sonntag so bleiben. Mehr als 400 Spieler aus Deutschland und der ganzen Welt kämpfen in diesen Tagen um die Titel beim internationalen ITF-Turnier und den parallel ausgetragenen deutschen Meisterschaften. Für das Großereignis, das nach der Premiere im vergangenen Jahr nun zum zweiten Mal am Großen Markt statt am Kleinen Markt über die Bühne geht, wurden erneut rund 1200 Tonnen Sand herangekarrt, um den Protagonisten auf neun Plätzen beste Bedingungen zu bieten.