SG Wadrill-Sitzerath Wadrill-Sitzerath führt Bischmisheim vor

Die Gastgeber legten dabei einen Traumstart hin – und hatten dabei auch etwas Glück. Bereits in der dritten Minute senkte sich eine als Flanke gedachte Hereingabe von Lukas Nickels ins Eck des Bischmisheimer Tores. „Das war für uns der Dosenöffner. Danach steigerten wir uns von Minute zu Minute“, fand Massing. Nach einem Foul an Leon Schommer trat der seit Wochen in Top-Form agierende zweite Spielertrainer der Wadriller, Julian Flesch, zum Freistoß an – und ließ er Torhüter Francesco Migliara keine Abwehrchance (22. Minute).