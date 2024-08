SG Rappweiler-Waldhölzbach Warum Rappweiler im Top-Spiel kein Favorit sein will

Sie haben etwas gemeinsam, die SG Rappweiler-Waldhölzbach und die SG Lockweiler-Krettnich-Morscholz-Steinberg, die beide in der Fußball-Kreisliga A Prims antreten: Beide Teams stiegen im Mai aus der Bezirksliga Merzig-Wadern in die neugegründete Kreisliga A Prims ab. Und auch das Ziel, diese wieder schnellstmöglich zu verlassen, ist gleich. Dass für beide Mannschaften der A-Klassen-Aufenthalt nicht von langer Dauer sein soll, sieht man bereits kurz nach dem Saisonstart. Beide haben nach vier Partien die optimale Punktzahl erreicht und jeweils zwölf Punkte auf dem Konto, nur aufgrund der besseren Tordifferenz (plus 19) liegt Lockweiler vor Rappweiler (plus 13).