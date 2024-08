SG Perl-Besch Das Top-Spiel der Überraschungs-Teams

Perl/Besch · Die SG Perl-Besch und der FV Bischmisheim stehen auf Platz eins und Platz zwei in der Verbandsliga Süd-West. Im vergangenen Herbst hat die SG 0:2 in Bischmisheim verloren. Das soll an diesem Freitag anders werden.

22.08.2024 , 16:10 Uhr

So wie beim 7:2-Kantersieg gegen den SV Losheim Anfang des Monats will die SG Perl-Besch auch gegen den FV Bischmisheim jubeln. Doch Trainer Timo Mertinitz denkt auch an die Niederlage im letzten Duell zurück. Foto: Oliver Altmaier

Von Roland Quinten