SG Mettlach-Merzig Mettlach-Merzig will nicht wieder zittern

Bloß nicht wieder zittern – mit diesem Wunsch starten die Fußballer der SG Mettlach-Merzig am Samstag, 27. Juli, um 16 Uhr mit einem Auswärtsspiel beim SV Preußen Merchweiler in die neue Runde der Fußball-Saarlandliga. Vier Tage danach steht dann das erste Heimspiel an. Gegner ist der SV Saar 05 Saarbrücken.